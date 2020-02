Schoonheid van Aalsmeer deelt uit

Aalsmeer – Dinsdagavond 18 februari heeft De Schoonheid van Aalsmeer het verkoopseizoen van de kalender voor 2020 afgesloten. Zoals inmiddels gebruikelijk waren de begunstigden van de opbrengst van dit jaar door de initiatiefnemers van de Schoonheid bij de Zotte Wilg uitgenodigd om hun cheque in ontvangst te nemen. Een mooi moment om met elkaar een blik achterom te werpen op alweer 4 jaar ‘De Schoonheid van Aalsmeer’. Meer en meer mensen weten wat de ‘Schoonheid’ inhoudt en nemen er aan deel door een kalender te kopen.

700 Kalenders verkocht

Maar liefst 700 kalenders voor 2020 zijn verkocht en dat is een aantal waar initiatiefnemers nooit van hadden durven dromen! Een mooi gevolg van dit succes is dat er ook mooie dingen in beweging kunnen worden gebracht met opbrengst van de verkoop. Zo berichtte deze krant al meerdere malen over de Rollatorwandelclub in Aalsmeer. In de zomer van 2019 is deze supergezellige club (een samenwerking van de Schoonheid van Aalsmeer met de GEZ, de ESA en de Sportservice) gestart.

Rollatorwandelclub

Iedere woensdagmorgen verzamelen zo’n 20 rollatorbestuurders zich bij zwembad De Waterlelie. Als het even kan gaan de deelnemers, onder begeleiding van een professionele coach, met elkaar lekker naar buiten. Samen bewegen is leuk en gezellig! De Schoonheid van Aalsmeer is als initiatiefnemer aan deze club verbonden en wil de club daarom graag met een portie plezier versterken. Omdat het belangrijk is dat mensen blijven bewegen en omdat het minstens zo belangrijk is dat mensen elkaar ontmoeten en plezier met elkaar beleven.

Eenzaamheid, vooral ook onder ouderen of mensen die wat minder mobiel zijn, is in de samenleving een groeiend probleem aan het worden. Bij de Rollatorwandelclub hebben ze er echter helemaal geen last van hoor! Iedereen is welkom en wordt met warmte onthaald! Er is 2000 euro voor de Rollatorwandelclub gereserveerd en ook hier laat de Schoonheid zich constructief zien: Een snoepreisje is reeds tot in de puntjes voorbereid en kan voor alle deelnemers uit dit budget betaald worden. Een rondvaart door Zaandam, kleine excursies en een lunch staan op het programma voor woensdag 25 maart.

Ook in Kudelstaart

Omdat de groep met Rollatorwandelaars zo groeit, zal er vanaf mei een tweede groep gaan wandelen. Volgens hetzelfde concept, maar dan op maandagmorgen om half elf rondom of bij slecht weer in het Dorpshuis in Kudelstaart. Maandag 4 mei zal de eerste keer zijn. Wilt u ook meedoen aan het rollatorwandelen? U bent van harte welkom! Wanneer het lastig is om zelfstandig bij het Dorpshuis te komen omdat er geen chauffeur is om te brengen, dan kan contact opgenomen worden met Dennis via 06–55003365 of met de Rollatorwandelclub via 06-10196667.

Meer bomen in Aalsmeer

En dan het andere project: Meer bomen in Aalsmeer. Met de Gemeente en de Historische Tuin zijn diverse gesprekken gevoerd en daar is echt een hele leuke samenwerking ontstaan. Het resultaat is al een beetje zichtbaar, want uit het budget van 3000 euro is al een hapje genomen dat is besteed aan 11 bomen die van de Historische Tuin naar de groenstrook langs de Zwarteweg zijn verhuisd.

In de loop van het voorjaar zal nog invulling worden gegeven aan verdere beplanting van deze groenstrook. Er staan nog kleinere bomen en heel veel mooie struiken klaar bij de Historische Tuin, die in aanmerking komen om in Aalsmeer geplant te worden.

Foto: www.kicksfotos.nl