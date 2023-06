Schoolvoetbaltoernooi gezond met JOGG

Aalsmeer – Van 5 tot en met 9 juni was weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Dit jaar werd het georganiseerd door FC Aalsmeer en waren er maar liefst meer dan 1200 kinderen die mee hebben gedaan! Uiteraard was JOGG Aalsmeer ook aanwezig met de waterbar en groente en fruit. Vooral met het warme en zonnige weer was het belangrijk om goed te blijven drinken en er werd dan ook veelvuldig gebruik gemaakt van de waterbar met verschillende soorten fruitwater.

Daarnaast vonden de diverse soorten groente en fruit gretig aftrek bij alle kinderen en de vele toeschouwers. 1100 appels, 500 mandarijnen 450 komkommers en 400 bananen zijn er in de hele week opgegeten en gaven de voetballers genoeg energie om ook de volgende wedstrijd weer te kunnen presteren.

Het groente en fruit is mede mogelijk gemaakt door de trouwe JOGG Aalsmeer partner AH Kudelstaart en de nieuwe partner Jumbo Aalsmeer. Jumbo Aalsmeer levert sinds deze week ook een bijdrage aan de gezonde omgeving in Aalsmeer en JOGG Aalsmeer is heel blij met deze nieuwe samenwerking.