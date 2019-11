Aalsmeer – Vandaag, zaterdag 2 november, was het weer tijd voor het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi. Het druk bezochte toernooi was weer fantastisch georganiseerd. In de ochtend speelden de groepen 3/4/5 van verschillende scholen tegen elkaar.

De jozefschool 1 won alle drie de wedstrijden en werd nummer 1 in hun groep. Goed gedaan jozeftoppers Max, Teun, Selina, Feline, Sara, Noortje, Siem en Daniël.