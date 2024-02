Uithoorn – In het kader van 40ste keer “Uithoorns Mooiste, de loop”, heeft AKU dit jaar voor het eerst de Scholierenchallenge georganiseerd als onderdeel van Uithoorns Mooiste. Scholen van het voortgezet onderwijs kregen de kans om met een team van 40 leerlingen deel te nemen aan deze speciale scholencompetitie bij de 5km tegen een gereduceerd tarief. Het evenement beloofde niet alleen een fysieke uitdaging voor de jeugd, maar ook een geweldige manier voor scholieren om hun schoolgeest te tonen. Dit ook om meer jeugd in beweging te krijgen. Uithoorns Mooiste, de loop, was afgelopen zondag 28 januari een fantastisch evenement met zo’n 1400 lopers, met uitzonderlijk mooi weer voor januari, waarbij de scholieren heerlijk hebben gelopen. Afgelopen week is de wisselbeker afgeleverd bij het Amstelveen College. Stephan Bakker van het Amstelveen College was erg positief over de loop, waarbij vooral de gezelligheid en goede organisatie werd genoemd. Helaas is er geen foto beschikbaar van alle 40 scholieren die hebben meegelopen, want ja… de lessen gaan gewoon door, maar gelukkig was wel een kleine delegatie aanwezig. We hopen dat de Scholierenchallenge een bruisende toevoeging gaat worden aan Uithoorns Mooiste, waar de deelnemende scholen strijden voor zowel sportieve triomf als de felbegeerde wisselbeker. Voor het volgende jaar hopen we dan ook meer scholen van het voortgezet onderwijs uit de regio te verwelkomen. Dit in navolging van de Scholierenveldloop die jaarlijks in oktober gehouden wordt bij AKU.