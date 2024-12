Scholiere Rosa verrast videomaker met Award

Aalsmeer – De 15-jarige scholiere Rosa Schellingerhout heeft videomaker Jan Willem Winter van de Stichting Living Memories uit Aalsmeer verrast met een heuse Award. Ter ere van Nationale Vrijwilligersdag op 7 december overhandigde Rosa de door haar zelf ontworpen Award aan Jan Willem.

Een eerbetoon voor zijn liefdevolle inzet voor de ouders van ernstig zieke kinderen. Stichting Living Memories maakt video’s van kinderen die gaan overlijden aan een ziekte. Jan Willem is één van de tientallen videomakers die vrijwillig bij de gezinnen langsgaan om het dagelijkse leven vast te leggen voor een waardevolle blijvende herinnering. Niet alleen voor ouders, maar zeker ook voor broertjes en zusjes. Voor het vak Technologie en Toepassingen kregen alle leerlingen van 3 VMBO van het Vakcollege Thamen in Uithoorn de opdracht om iets voor de vrijwilligers te ontwerpen. Het cadeau dat Rosa bedacht en produceerde is zo bijzonder, dat deze werd gekozen als winnend ontwerp. Het is een door een 3D-printer geprinte cameralens waarin het beeldmerk van de stichting te zien is. Rosa had meteen een diep gevoel bij het werk van Stichting Living Memories, omdat een klasgenootje van haar op de basisschool een zusje heeft verloren. Ze heeft het verdriet dat een dergelijk verlies met zich meebrengt daardoor van dichtbij kunnen zien.

Om het een echte verrassing te laten zijn, werd Jan Willem met een smoes naar het Vakcollege Thamen gelokt. Daar kreeg hij de Award in het bijzijn van Marijke en Emil, de ouders van Wessel. Jan Willem filmde Wessel een aantal jaar geleden. In de zomer van 2022 is Wessel overleden. Het werd een emotioneel weerzien tussen de ouders en de videomaker die de voor hen zo waardevolle beelden maakte.

Rosa: “Ik vind dat Stichting Living Memories heel belangrijk werk doet, daarom heb ik deze Award voor hen gemaakt.” Komende weken krijgen alle videomakers als bedankje een exemplaar thuisgestuurd. Meer informatie over het werk van de stichting is te vinden op www.stichtinglivingmemories.nl.

Foto: Rosa Schellingerhout rijkt de Award uit aan Jan Willem Winter van Stichting Living Memories. Foto: aangeleverd