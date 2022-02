Scholen trakteren ouderen op Valentijnsdag

Aalsmeer – Aan de oproep van Stichting SAM om voor ouderen iets te knutselen voor Valentijnsdag is door KC De Ruimte in Kudelstaart gehoor gegeven. De hele school is vorige week aan het knutselen geweest. En op Valentijnsdag 14 februari werd er getrakteerd. De kinderen van KC De Ruimte hebben deze dag een presentje gebracht bij de bewoners van het Nobelhof. Alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hebben een persoonlijk kaartje geschreven en/of getekend. Dit werd samen met een mooie bloem en een theezakje van Thee & Kaart bij de bewoners langs gebracht. Zowel de bewoners als de leerlingen reageerden erg enthousiast. Geslaagd, deze Valentijnsdag-actie en zeker voor herhaling vatbaar! Het initiatief van Stichting SAM gaat overigens een vervolg krijgen. De leerlingen en leerkrachten van De Ruimte gaan verder kijken wat zij nog meer voor mensen uit de buurt rond de school kunnen betekenen.

Kaartjes, gedichtjes en tekeningen

Een aantal groepen van de Jozefschool heeft ook meegedaan aan de oproep van Stichting SAM. Vorige week zijn valentijnskaartjes, -gedichtjes en -tekeningen gemaakt. De rozen met kaartjes zijn door vrijwilligers van Stichting SAM vervolgens op 14 februari langs gebracht bij de zorgcentra in Aalsmeer. Stichting SAM is blij met de bijdragen door de scholen: “Samen hebben we de ouderen een hart onder de riem kunnen steken in deze tijd. Bedankt!”