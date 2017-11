Scholen in actie voor handbalwinst

Aalsmeer – Het was druk afgelopen zaterdag 4 november in De Bloemhof. Dit keer geen volle tribune voor spannende duels van de eerste teams, maar heel veel kinderen waren naar de sporthal gekomen. Het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi stond op het programma en nagenoeg alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart doen hier met meerdere teams aan mee.

Het was gezellig druk en er is natuurlijk fanatiek gestreden. De naam van de school in ere houden, staat hoog in het vaandel. Er zijn diverse talenten ‘gespot’, dus het zit wel goed met het voortbestaan van tophandbal in de gemeente. En trouwens ook heel veel spannende wedstrijden gespeeld. Maandag kan er op verschillende scholen gejuicht worden voor de winnaars!

Fiqas Heren 1 gelijk tegen KV Sasja

In de strijd in de BeNe League vertrokken de handballers Heren 1 van Fiqas afgelopen zaterdag naar Antwerpen voor een wedstrijd tegen KV Sasja. Het werd een bijzonder spannende wedstrijd waarin over en weer werd gescoord. Tot het laatste fluitsignaal zaten de twee ploegen elkaar op de hielen. Beide teams konden uiteindelijk de winst niet naar zich toe trekken, eindstand: 29-29.

Weer winst Dames 1

De Dames 1 van Fiqas is in de Eerste Divisie aan de winnende hand. Vorige week werd thuis in de Bloemhof met liefst 28-21 gewonnen van Bevo. Afgelopen zaterdag 4 november wachtte de uitwedstrijd in Den Haag tegen Hercules. Het was flink ‘knokken’, maar Aalsmeer trok uiteindelijk de winst naar zich toe. Weliswaar met een puntje meer, maar winst is winst. Eindstand: 20-21. Het werd een vrolijke thuisreis voor de dames naar Aalsmeer.

Foto: www.kicksfotos.nl. Spannende wedstrijden tijdens het schoolhandbaltoernooi.