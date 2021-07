Schiphol verwacht meer vluchten door vakantie

Aalsmeer – In de week van 12 tot 18 juli verwacht Schiphol gemiddeld 935 vluchten per dag op de luchthaven. In deze week begint de zomervakantie in een deel van het land. Schiphol verwacht in de weken die hierop volgen gemiddeld meer dan duizend vluchten per dag.

Onderhoud Schiphol-Oostbaan

De Schiphol-Oostbaan is van 12 tot en met 23 juli in onderhoud en niet beschikbaar voor vliegverkeer. De zaken- en privéjets die normaal deze baan gebruiken, zijn toegewezen op de andere start- en landingsbanen. Welke banen dat zijn, hangt onder andere af van de weersomstandigheden.

Baangebruik afgelopen week

De Kaagbaan (34,8%) en Polderbaan (33,9%) zijn de afgelopen week het meest gebruikt. De Aalsmeerbaan (12,8%), Zwanenburgbaan (9,7%) en Buitenveldertbaan (8,8%) zijn voornamelijk ingezet als tweede baan. De Schiphol-Oostbaan is niet ingezet voor groot vliegverkeer (0%).

Inzet Aalsmeerbaan

De Aalsmeerbaan is afgelopen week voornamelijk ingezet als tweede start- of landingsbaan tijdens piekmomenten. Daarnaast is de baan op vier dagen gedurende momenten ingezet als hoofdbaan vanwege werkzaamheden en baaninspecties op de Kaagbaan of vanwege weersomstandigheden.

Foto: Eigen foto Schiphol