Schildpadden op wegen om verkeer af te remmen

Aalsmeer – Is het u/jou al opgevallen? Op diverse wegen rond de Burgemeester Kasteleinweg en op deze nieuwe verbinding zijn schildpadden geschilderd. Deze zijn niet aangebracht om meer vrolijkheid in het straatbeeld te brengen, maar om automobilisten te wijzen op hun snelheid. Rij langzamer door de woonstraten!

De gemeente heeft een bureau, gespecialiseerd in verkeersgedrag, een onderzoek laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat onder andere schildpadden op de weg het verkeer doet afremmen. De komende weken moet blijken of deze dieren op het wegdek ook daadwerkelijk helpen om de vaart eruit te krijgen.

De schildpadden zijn onder andere aangebracht in de Dorpsstraat, Van Cleeffkade, Hortensialaan, Ophelialaan (de wegen waar de verkeersintensiteit fors is toegenomen) en de Burgemeester Kasteleinweg.

Foto: VLN Nieuws = Laurens Niezen