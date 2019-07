Schermer Daniël door naar hoofdtoernooi WK

Aalsmeer – Daniël Giacon van SchermCentrum Amsterdam is als enige floretschermer van de Nederlandse heren selectie door naar het hoofdtoernooi van het WK schermen in Boedapest.

De 18-jarige schermer maakte een goede start en verloor in de poulefase op woensdag slechts één partij (met 5-4). In de vijf gewonnen partijen kreeg hij slechts vier tegentreffers. Daarmee is Giacon direct geplaatst voor de finaledag op zaterdag.

Daar neemt hij het bij de top 64 op tegen de Brit Ben Peggs. Op maandag zal Giacon ook nog aan het teamevent deelnemen.

Meer informatie op www.danielgiacon.nl

Fotograaf: A.Bizzi.