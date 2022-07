Schatzoeken rond het thema ‘1672RampZalig’

Regio – Rond het thema ‘1672RampZalig’ hebben de Vinkeveense Gowin Roos en Marja Dolstra een tweetal ‘Adventure Labs’ voor Geocaching uitgezet. Deze labcaches liggen op het parcours van de door de vereniging uitgezette fietstochten.

Geocaching is schatzoeken voor jong en oud met behulp van een GPS of je telefoon. Je gaat op zoek naar een schat (de cache) die verstopt ligt op een bepaald coördinaat. Door de GPS kun je precies op deze locatie komen en vaak is dit in een mooi stukje natuur, maar soms ook gewoon in een woonwijk. Er liggen meer dan drie miljoen geocaches verstopt in 190 landen! Het leuke hiervan is dat de meeste caches op plaatsen liggen verstopt waar je anders niet zo snel zou komen.

Sinds een aantal jaren is er een nieuwe vorm bijgekomen de zgn. Adventure Lab Cache. Het betreft alleen een locatie, er ligt niks verstopt. Het doel van deze vorm van cachen is, als je fysiek op de locatie bent, een vraag te beantwoorden waarvan de oplossing binnen handbereik ligt of berekend kan worden.

Vijf vragen

Voor ‘1672 RampZalig’ hebben Gowin en Marja een tweetal Adventure Labs uitgezet. Deze Adventure Labs bestaan uit vijf vragen (adventures), die je dus pas op de precieze locatie krijgt op je telefoon en dus daar pas kan beantwoorden. Kun je ze alle vijf oplossen dan is de Adventure Lab geslaagd.

Als kers op de taart ligt er ook nog een echte schat verstopt. Na elke juist beantwoorde vraag krijg je een stukje van de puzzel om uiteindelijk de locatie te kunnen bepalen van de fysieke bonuscache.

Om mee te kunnen doen aan geocaching ga je naar geocaching.com Hier kan je je (gratis) aanmelden door zelf een gebruikersnaam en een wachtwoord te bedenken. Om daadwerkelijk op pad te gaan download je de app op je telefoon, of je koopt een GPS-apparaat, je kan dan op zoek gaan naar caches bij jou in de buurt.

Voor de nieuwste vorm van cachen, zoals gebruikt door Gowin en Marja, moet je een nog extra (gratis) app downloaden, de Adventure Lab, deze wordt gekoppeld aan je Geocache account en deze werken dan onderling samen.

Kijk voor meer info het filmpje: “Wat is geocachen” op Geocaching.com.





Propaganda

Van 2 juli t/m 28 augustus is naast de vaste tentoonstelling ‘1672 RampZalig” ook een tijdelijke expositie over ‘Propaganda in tijd van oorlog’. Het gaat in deze tentoonstelling om de verbeelding van de waterlinie en de conflicten waarin deze werd ingezet, en latere variaties op dezelfde thema’s. ‘De Oude Hollandse Waterlinie werd in 1672 ingezet om de Franse invasie van Holland te voorkomen. Met succes, maar dat succes werd nauwelijks afgebeeld. Dat is opmerkelijk, aangezien veel andere aspecten van de oorlog wel werden becommentarieerd in pamfletten, gevierd in dure schilderijen en als propaganda werden ingezet. In de expositie ‘Propaganda en de Oude Hollandse Waterlinie’ komen de verschillende interpretaties over het ontstaan van de oorlog en de manieren waarop de propaganda werd verspreid aan bod. De berichtgeving over de oorlog had bovendien vele vormen; van muurschilderingen in Franse paleizen tot eenvoudig drukwerk dat op Hollandse markten werd verspreid. U kunt de tentoonstellingen bezoeken in de R.K.-kerk ‘Het Heilig Hart van Jezus’, aan de Kerklaan in Vinkeveen. De openingstijden zijn in de maanden juli t/m oktober elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

Uitgebreide informatie over ‘1672 Rampzalig’ is te vinden op www.proosdijlanden.nl