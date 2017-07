Schapen tussen kunst van Sous-Terre

Aalsmeer – Vrijdag 28 juli moesten de schapen die de komende maanden op het dak van Sous-Terre hun onderkomen hebben gevonden weinig hebben van alle belangstelling. Zij lagen herkauwend bij de Stoel aan de Poel maar kozen snel het hazen (schapen) pad, toen nieuwsgierige bezoekers hen van dichtbij wilde bekijken. Zelfs met een handje biks waren zij nauwelijks te verleiden, misschien dat zij de doop van enkele druppels pastis al voelde?

Vooraf was in Sous-Terre – omringd door kunst – de opwinding groot, want je geeft niet zomaar een naam aan een schaap. Op het: “Roept u maar” was de inbreng van namen groot. Vier voorstellen kwamen tot de volgende ronde. Het koningsgezinde voorstel: Maxima, Amalia, Alexia en Ariane haalde het net niet, evenals de namen Ali 1, AliB Alibi en Alibaba niet over de eindstreep kwamen. Het werd – bijna voor de hand liggend – want wie houdt van kunst, houdt ook van het goede leven en daar hoort vanzelf een goed glas wijn bij.

Onder de goedkeuring van de schapenhouder heten de schapen in het vervolg: Chauvignon, Chardonnay, Merlootje en Champagne! Bij Sous-Terre zijn ze nog in afwachting van Pastis. Hij gaat vast voor prachtige lammetjes zorgen…

Vrijdag weer Pastis

De volgende Sous-Terre Pastis bijeenkomst is vrijdag 4 augustus, vanaf half vier in de middag voor een ieder die de kunst een goed hart toe draagt.

Janna van Zon