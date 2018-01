Schade door storm bij brandweerkazerne

Aalsmeer – De brandweer en de politie hebben het maar druk door de storm. Allerlei meldingen komen binnen en vragen om inzet. Stormschade is gemeld tot nu toe aan de Kudelstaartseweg (het water golft over de weg bij de fortbocht) op de hoek N201 met de Legmeerdijk (boom op huis gewaaid), in de A.H. Blaauwstraat, Hortensialaan en het dak van het restaurant aan de Stommeerweg is er af gewaaid. “Het dak hangt nog aan twee draadjes en al het meubilair ligt in de bosjes”, meldde de eigenaar telefonisch.

De eerste uitruk voor de brandweer was overigens heel dichtbij. Het eigen bord ‘brandweer’ aan de kazerne aan de Zwarteweg is door de storm stuk gewaaid.

Foto: Brandweer Aalsmeer