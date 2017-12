Veel schade door gebruik sluiproute

Aalsmeer – Op tweede Kerstdag, dinsdag 26 december, heeft een grote truck met oplegger rond zes uur ‘s avonds geprobeerd het fietspad van de Rietwijkeroordweg naar de Mr. Jac. Takkade te gebruiken als sluiproute. Door deze actie is flinke schade ontstaan aan het wegdek en aan de berm. Ook heeft de chauffeur met zijn truck twee lantaarnpalen en enkele hekken geraakt. De vrachtwagen raakte eveneens beschadigd.

De chauffeur is door de hekken en de berm de Jac. Takkade opgereden. Het bleek een onmogelijke bocht voor deze combinatie. Gelukkig is de chauffeur door een omwonende, die geschrokken van de harde klappen naar buiten was gesneld, tegen gehouden en is de politie en de calamiteitendienst geweest.

Wel vaker wordt het fietspad stiekem gebruikt als sluiproute door autoverkeer, zo laten bewoners weten. Er zijn door de gemeente paaltjes geplaatst om dit tegen te gaan, maar deze worden van oktober tot april weggehaald om gladheidbestrijders vrij baan te geven. Wellicht toch een idee om met een extra bord aan te geven dat het een smalle en ‘doodlopende’ weg is voor auto’s en vrachtwagens!