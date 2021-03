Schaatsseizoen afgesloten met wedstrijden jeugd

Kudelstaart – Op zaterdag 27 maart is door de schaatstrainingsgroep VZOD het schaatsseizoen 20/21 op passende wijze afgesloten met een serie trainingswedstrijden voor de jeugd. Er werden afstanden gereden van 100, 300, 500 en 1500 meter en de jeugd heeft zo de vorderingen van het afgelopen seizoen kunnen laten zien.

Ondanks corona was het een mooi schaatsseizoen en is er veel gereden. Helaas geen officiële wedstrijden dit jaar, maar toch is er elke week volop geschaatst en dat hadden niet alle bestuursleden verwacht bij aanvang van het seizoen. Trainers en vrijwilligers worden wederom bedankt voor alle inzet!

Skeelerbaan open

Inmiddels is het lente en gaat de skeelerbaan in Kudelstaart weer open. Vanaf dinsdag 6 april zal er weer wekelijks geskeelerd worden. Inschrijven kan via www.stgvzod.nl.