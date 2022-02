Schaatsen: Tim en Fabienne nieuwe clubkampioenen VZOD

Kudelstaart – Op zaterdag 5 februari, de dag dat Irene Schouten goud haalt op de Olympische Spelen, wordt op de IJsbaan Haarlem het clubkampioenschap van stg VZOD Kudelstaart verreden. Na de wekelijkse clubtraining op de zaterdagmiddag blijven veel schaatsers met hun trainers in Haarlem. Maartens restaurant is goed bezet, de keuken maakt overuren en in de hal worden de laatste schaatsen scherp geslepen. Klokslag 20.00 uur wordt begonnen met de eerste 100 meter voor pupillen. Langs de lijn staan vaders en moeders, opa’s en oma’s de jongste lichting schaatsers aan te moedigen bij hun eerste officiële wedstrijd. Sommigen halen de streep aan de hand van trainer Roos, Gijs of Louis, het applaus is er niet minder om. Na nog een 100 meter en voor een aantal zelfs een 300 meter is de beloning daar: een chocolade medaille omgehangen door de jeugdtrainsters Marlous en Paulien. Ines Tas, Ritwik Chawla, Fien Middelkoop, Hille de Graaf en de broers Jens en Mark van Huuksloot Kuilenburg eindigen allemaal als eerste in hun leeftijdscategorie. Eline Schmutzer en Sieb Maarse winnen bij de pupillen A&B zowel de 300 als de 500 meter.

De heren junioren en senioren rijden een 500 en 1500 meter. Tim Jilesen rijdt twee keer tegen Jasper van de Hoorn. Vooral de 500 meter is een spectaculaire rit die Tim met een prachtig persoonlijk record van 39,82 seconden wint. Ook de 1500 meter beslist hij in zijn voordeel en brengt hem het overall clubkampioenschap 2022 met Jasper en broer Lukas als goede tweede en derde. Theo Hogerwerf, marathoncrack Piet van Rijn, junior Teun Smit maar ook jeugdtrainer Richard Pannekoek laten in hun leeftijdscatagorie zien het schaatsen goed onder de knie te hebben.

Bij de dames junioren en senioren is Fabienne Maarse een klasse apart, in de kenmerkende stijl van vader Maarten en tante Karin, wint zij beide afstanden en wordt daarmee terecht de nieuwe clubkampioene. Als tweede eindigt Fenne de Graaf met Marlous Spaargaren als keurige derde. Na afloop is er nog tijd voor een korte marathon over 8 ronden die ook door Tim gewonnen wordt. Stg VZOD kijkt terug op een uitermate geslaagd clubkampioenschap met opvallend veel jeugdigeleden uit India. Wie weet komt de eerste Olympische Kampioen schaatsen met wortels in India wel uit de jeugdopleiding van stg VZOD.