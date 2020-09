Schaatsbootcamp bij De Poelster

Amstelland – De zomer is nog niet voorbij en winter lijkt nog ver weg, aan schaatsen wordt nog niet gedacht. Maar toch, straks in het najaar stappen velen weer het ijs op. Weliswaar vaak met een goede conditie en genoeg kracht, maar dan valt het tóch tegen. Waar is mijn snelheid? Waarom ben ik zo snel moe? Vragen waar Schaatsvereniging De Poelster graag antwoord op geeft.

Hoewel conditie en kracht bij het schaatsen een grote rol spelen zijn stabiliteit, coördinatie en techniek dé basispijlers voor het schaatsen. En wanneer kan je deze het beste ontwikkelen? Juist nú, in de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. Schaatsen leer je immers in de zomer!

Hierom organiseert schaatsvereniging De Poelster een schaatsbootcamp speciaal óók voor beginnende schaatsers! Onder begeleiding van twee professionele KNSB trainers wordt gewerkt aan de drie basispijlers van het schaatsen: stabiliteit, coördinatievermogen en techniek. Vervolgens zullen er in aansluiting op deze trainingen ook bootcamps op het ijs georganiseerd gaan worden. Meer informatie hierover volgt binnenkort op de website van De Poelster.

Dus wilt u dit jaar beter voorbereid het ijs op? Of bent u een beginnende, onervaren schaatser en wilt u een goede start maken? Ontwikkel dan uw stabiliteit, coördinatie en techniek! Deze basispijlers zijn overigens voor elke sport essentieel en iedereen is dan ook van harte welkom. Meld u aan voor vier trainingen van anderhalf uur op de zaterdagochtenden van 12, 19, 26 september en 3 oktober. Deze trainingen beginnen om 9.30 uur of 11.00 uur. Bij de groepsindeling zal zoveel mogelijk met uw voorkeur rekening worden gehouden. De bootcamps worden gehouden bij de natuurijsbaan op de noordelijke Poeloever, gelegen naast het gemeentehuis en vlak bij het clubgebouw van schaatsvereniging De Poelster in Amstelveen.

Extra bonus

Verder komt er als extra bonus, na de laatste training, in de eerste week van oktober een mogelijkheid om het ijs daadwerkelijk al te betreden tijdens de speciale pré-openingsweek van de Jaap Edenbaan. Dit uiteraard indien het weer dat dan toelaat.

Voor de kosten van 15 euro hoeft u dit allemaal niet te laten. Hiernaast zijn sportkleding en -schoenen wel een vereiste. Alle inwoners van Amstelveen, maar ook die van de omliggende gemeenten zoals Uithoorn, Aalsmeer en Ouderkerk, zijn van harte welkom! Kijk voor meer informatie op www.poelster.nl . Aanmelden kan onder vermelding van uw voorkeurstijdstip via poelsterzomertraining@poelster.nl