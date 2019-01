Schaatsbaan open, 1e rondjes al gereden!

Kudelstaart – De rayonhoofden van Kudelstaart zijn zaterdag 19 januari in de middag bijeen gekomen en hebben de weermodellen bekeken. De vorst blijft nog even aanhouden, het gaat zelfs harder vriezen! Naar aanleiding van deze gegevens is besloten om weer te gaan proberen een ijsbaan te maken op de skeelerbaan aan de Wim Kandreef.

De eerste lagen zijn gelijk op de baan gespoten en zondag zag het er al heel ‘gladjes’ uit! Maar, zou het koud genoeg blijven en gaat het net als vorig jaar lukken?

En ja, hoor. Maandag zijn de eerste baantjes geschaatst op de ijsbaan onder een prachtig zonnetje. De ‘warme bol’ was ook de reden dat aan het begin van de middag het besluit werd genomen om de ijsbaan weer tijdelijk te sluiten voor onderhoud en behoud. Meer informatie over de schaatsbaan, de openingstijden en eventuele activiteiten is te vinden op de website van Schaatstrainingsgroep VZOD.

Foto: www.kicksfotos.nl