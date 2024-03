SCAU presenteert: Pianoduo Beth & Flo met ‘Ensuite’

Uithoorn – Op zondag 17 maart a.s. laat pianoduo Beth & Flo van zich horen in De Schutse te Uithoorn met hun programma ‘Ensuite’. Hun optreden begint om 14.30 uur; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Jongeren tot en met 16 jaar hebben gratis toegang. Wel graag even van tevoren aanmelden bij het secretariaat van de SCAU in verband met het aantal stoelen: secretariaat.scau@gmail.com.

Beth en Flo waren in 2018 al eens eerder bij de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) te gast en dat viel zeer in de smaak. Ze spelen niet alleen prachtig, maar ze zingen ook heel goed, hebben veel humor en schuwen de cabareteske aanpak niet. Het zijn twee klassiek geschoolde pianistes die een brug slaan tussen de concertzaal en het theater. Klassieke muziek op hoog niveau gecombineerd met pakkende teksten, fysiek theater en een flinke dosis humor.

Ensuite

Het nieuwe concertprogramma heet ‘Ensuite’ en het speelt zich af in het Parijs van begin 20e eeuw. Ravel, Milhaud, Debussy en Stravinsky spelen hier een rol. We zijn in Le Boeuf sur le Toit: niet alleen de titel van een werk van Milhaud, maar ook de naam van een befaamde bar in Parijs. Alle grote namen uit die tijd performden hier. De componisten hierboven genoemd, maar ensuite ook Dhiagilev, Hemingway en Charlie Chaplin. In het broeierige, opgewonden Franse sfeertje binnen in die bar kan van alles gebeuren.

De muziek die voorbijkomt is o.a.: Milhaud – Scaramouche en natuurlijk Le Boeuf sur le Toit; Stravinsky – delen uit Le Sacre du Printemps; Davis – nieuwe, prikkelende en makkelijk in het gehoor liggende werken die deze componist speciaal voor ons schreef; Smetana – De Moldau, inmiddels al enkele jaren hun pièce de resistance omdat dit stuk overal wordt terug-gevraagd en ze er zelf ook geen genoeg van kunnen krijgen.

Informatie en kaartverkoop

Het concert vindt plaats op zondag 17 maart 2024 in De Schutse te Uithoorn. Aanvangstijd is 14.30 uur; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Losse kaarten kosten € 17,50 en zijn online te bestellen via www.scau.nl. Omdat Beth & Flo op een laagdrempelige en speelse manier het publiek kennis laten maken met klassieke muziek, mogen jongeren tot en met 16 jaar gratis naar binnen. Wel van tevoren aanmelden via secretariaat.scau@gmail.com in verband met het aantal stoelen! Vanaf ongeveer een week vóór het evenement zijn er ook losse kaarten te koop in de boekhandels Readshop (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). De overgebleven kaarten worden vanaf 14.00 uur aan de zaal verkocht. Voor vragen en nadere informatie kunt u mailen naar: secretariaat.scau@gmail.com.