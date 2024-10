SCAU presenteert… ‘Heimatliebe’ door Tanya Schaap en Trio Tango Extremo

Regio – Op zondag 20 oktober 2024 presenteert de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) het muzikale programma ‘Heimatliebe’. Locatie is De Schutse te Uithoorn, aanvangstijd is 14.30 uur; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open.

De SCAU timmert al sinds 1993 aan de weg met kwalitatief hoogstaande evenementen op het terrein van kleinkunst en klassieke muziek tegen zeer lage toegangsprijzen.

Liefde voor het moeder- of vaderland

Tanya Schaap weet te verrassen met haar komische en muzikale programma Heimatliebe, waarbij het publiek Duitse muziek op een nieuwe manier leert kennen. Tanya sleepte enkele jaren geleden de stimuleringsprijs van het Lothar Pfifferling Institut in Wuppertal in de wacht. Ze kreeg hierbij niet alleen een prijs, maar ook een taak mee naar huis. Vanaf dan wijdt ze haar leven aan het opnieuw op de kaart zetten van de rijke Duitse muziekcultuur in Nederland. Om haar opdracht te kunnen vervullen verhuisde ze naar een klein dorpje diep tussen de Duitse bergen. Terwijl ze zich midden in de Duitse cultuur bevond, werkte ze aan haar opdracht. Het harde werk werpt zijn vruchten af én omvat een breed scala aan muziek: van Bach en Marlène Dietrich naar Peter Maffay en het Palast Orchester.

Muzikale samenwerking

Om het geheel tot een succes te maken werkt Tanya voor Heimatliebe samen met haar Trio Tango Extremo, dat steeds van samenstelling verandert, maar telkens bestaat uit drie zeer getalenteerde musici. Marc Bischoff vergezelt haar op de piano en met zang, Nils Fischer zingt en voegt de drums toe en Marijn van der Ven maakt het geheel compleet met contrabas en zang. Tanya zelf speelt viool en zingt. Daarnaast schreef ze alle teksten voor dit concert, vanuit achttien verschillende personages.

Zin in een avond Duitse cultuur ten top? Dan mag je dit niet missen!

Abonnementen en losse kaarten zijn online te bestellen via de website van de SCAU: www.scau.nl.

Er is nog steeds een keuze-abonnement mogelijk van zes of vier activiteiten. Dan kost een concert/evenement slechts € 14,– of € 16,–! Losse kaarten à € 17,50 (jongeren tot en met 16 jaar: € 10,–) zijn ook te koop in de boekhandels Read Shop (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein) of een half uur voor aanvang bij de kassa aan de zaal.

Het concert op 20 oktober 2024 begint om half drie ‘s middags en wordt gehouden in De Schutse te Uithoorn; de deuren van de zaal gaan om twee uur open. Toelichtingen bij het programma en biografieën van de musici zijn te vinden op www.scau.nl.

Foto is aangeleverd.