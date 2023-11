Scau: Cabaretier Andries Tunru met ‘Marmer’￼

Uithoorn – Op zondagmiddag 19 november a.s. presenteert de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) een cabaretvoorstelling met Andries Tunru. Het is een try-out van zijn derde voorstelling ‘Marmer’. Locatie is De Schutse te Uithoorn. Aanvang: 14.30 uur. De deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Toen Michelangelo zijn vijf-en-een-halve meter hoge blok marmer geleverd kreeg – en wat zal die postbezorger gevloekt hebben – wist hij: mijn meesterwerk, dé David, zit er al in. Ik hoef slechts weg te hakken wat het niet is, en het kunstwerk zal verschijnen. Zo ook Andries Tunru. Blijmoedig en voortvarend beitelt hij weg wat er niet toe doet. Hij breekt het soms eeuwenoude gesteente open en hakt, sjort en zaagt tot niets anders dan de kern overblijft. Niet met beitels en hamers, maar met de gereedschappen die hij zo goed beheerst: messcherpe grappen, bruisende verhalen en verbluffende improvisaties.

Andries Tunru

Andries Tunru (Tiel, 1 mei 1991) is een Nederlands cabaretier en improvisatieacteur. Hij studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht en voltooide vervolgens in 2015 de opleiding tot cabaretier in Den Bosch. Een jaar later viel hij met zijn grappen al tweemaal in de prijzen. Hij won de publieksprijs op het Groninger Studenten Cabaret Festival en de jury- en publieksprijs op het Amsterdams Studenten Cabaret Festival. Op het Cameretten Festival 2017 bereikte hij de finale en sleepte hij de persoonlijkheidsprijs in de wacht. In zowel 2018 als 2019 werd hij, met improvisatiegroep Flunknarf, Nederlands Kampioen Improvisatietheater.

Cabaretprogramma’s

In het seizoen 2019-2020 trok Tunru langs de theaters met zijn eerste avondvullende programma ‘Vlees, vis, wal en schip’. Daarna ging de cabaretier de zalen af met zijn tweede voorstelling ‘In Theorie’. Met scherpe grappen, groot improvisatietalent en een flinke dosis energie ontleedt hij het ‘mens-zijn’ tot op het bot. In het theaterseizoen 2023-2024 staat Tunru op de planken met zijn nieuwste voorstelling ‘Marmer’ en als helft van improvisatieduo “Beperkt Houdbaar”. Daarnaast is hij vast lid van het cabaretteam van Spijkers met Koppen en is hij één van mannen achter de podcast “Radio Willekeur”.

Informatie en kaartverkoop

Losse kaarten à € 17,50 zijn online te bestellen via de website van de SCAU: www.scau.nl Daar is ook alle informatie over de cabaretier en over het programma te vinden. Vanaf ongeveer anderhalve week voor de voorstelling zijn losse kaarten ook te koop in de boekwinkels Read Shop (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). Jongeren tot en met 16 jaar betalen slechts € 10,00.

(Foto: super Formosa Photography)