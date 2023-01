Samenwerking Nova College en Bosman van Zaal

Aalsmeer – Achttien studenten van de opleiding Specialist Transport en Logistiek van het Nova College uit Hoofddorp hebben samen met twaalf medewerkers van Bosman van Zaal onlangs hun heftruckcertificaat behaald bij Bosman van Zaal in Aalsmeer. Het Nova College klopte een paar maanden geleden bij Greenport Aalsmeer aan om te kijken of er een samenwerking mogelijk was om studenten, die een logistieke opleiding volgen en medewerkers van een bedrijf op te leiden voor gecertificeerd heftruckchauffeur. Greenport Aalsmeer bracht het Nova College in contact met Bosman van Zaal, een installatiebedrijf dat complete tuinbouwprojecten en systemen ontwerpt en ontwikkelt voor de productie van voeding, sierteeltproducten, uitgangsmateriaal en farmaceutische gewassen.

Praktijk en theorie

Willy Plaisant van der Wal, docent bij het Nova College, is enthousiast over deze nieuwe samenwerking. “We zijn met open armen ontvangen bij Bosman van Zaal. Het is goed voor onze studenten om hun certificaat in de praktijk, bij een bedrijf, te halen. Ze krijgen zo ook meteen een kijkje achter de schermen. Het is natuurlijk geweldig dat ook de medewerkers van Bosman van Zaal aan deze cursus hebben deelgenomen.” Binnen de glastuinbouw wordt er veel gebruik gemaakt van een heftruck. De studenten en medewerkers van Bosman van Zaal hebben met deze training van één dag het officiële certificaat ‘Heftruckchauffeur’ behaald en kunnen er meteen mee aan de slag. Naast oefenen in de praktijk, stond er uiteraard ook een stukje theorie op het programma waar de cursisten meer leren over Arbo & Veiligheid en de wettelijke voorschriften. Studenten Fons van Werkhoven en Kick de Jong vonden het gaaf om hun certificaat bij Bosman van Zaal te halen en meteen kennis te maken met het bedrijf, waar het draait om innovatieve techniek en logistiek. Fons gaf aan al veel ervaring op de heftruck te hebben, omdat hij regelmatig op het snijhyacintenbedrijf van zijn ouders in Lisse werkt. Kick heeft eveneens al een bijbaantje in het groen: hij werkt in de tulpen en daar komt het heftruckcertificaat goed van pas!

Enthousiast

Ook bij Bosman van Zaal zijn ze ook heel enthousiast. Volgens Marcel Touw, manager QHSE bij het installatiebedrijf, ging de samenwerking eigenlijk vanzelf. “We hebben goed contact met de school en er is – uiteraard in overleg – veel mogelijk. Het is voor ons goed om deze jonge studenten over de vloer te krijgen: ze leren hiermee ons bedrijf beter kennen en ze zijn enthousiast over wat we doen. Wie weet komen ze hier in de toekomst wel werken! Het mooie van deze samenwerking is ook dat onze eigen medewerkers deze eendaagse cursus hebben gevolgd.” De samenwerking smaakt voor zowel de school als het installatiebedrijf naar meer: er zijn al vervolgstappen gezet om samen een Leven Lang Leren-traject (LLO) op te starten.

Fotocredit Greenport Aalsmeer: Marcel Touw (Bosman van Zaal), Kick de Jong en Fons van Werkhoven (studenten Nova College) en Willy Plaisant van der Wal (Nova College) aan de slag met een heftruck.