Samenwerking Atlantis/Veenshuttle

De Ronde Venen – Door de corona maatregelen konden de leden van badmintonvereniging Veenshuttle niet terecht in hun sporthal. Toen er in juli een kleine versoepeling kwam mochten ze wel buiten spelen : hoera! air badminton. Bij de buren Atlantis mochten ze op hun velden spelen met kunstgras : ideaal. Tot 1 september hebben ze geen enkele donderdagavond hoeven missen, zelfs de weergoden waren hen goed gezind. En daar hoort natuurlijk een bedankje bij: twee sta-tafels met 2 “rokken” in de kleur Atlantis blauw. KV Atlantis heel erg bedankt, we blijven vrienden voor het leven.