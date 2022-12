Samen Kerst vieren in Aalsmeer

Aalsmeer – Er mag weer samen Kerst gevierd worden na twee stille jaren door corona. De kerken in Aalsmeer openen graag hun deuren, presenteren gezellige en sfeervolle diensten en nodigen u/jou uit om deze bij te komen wonen.

Te beginnen met kerstavond, zaterdag 24 december. De Aalsmeerse Cama Gemeente en de Alphakerk gaan deze avond kerst vieren van 19.15 tot uiterlijk 20.30 uur op het Surfeiland. Speciaal voor kinderen zijn er deze dag vanaf 18.30 uur diensten met theater en liedjes in de Open Hof Kerk en de Oosterkerk, begint om 19.00 uur een toneelstuk rond Kerst in de Sint Jan Kerk in Kudelstaart en trakteert De Binding op een Kerstvoorstelling, om 16.30 en 20.30 uur.

Kerstavonddiensten zijn er vanaf 21.00 uur in Het Lichtbaken in Rijsenhout met medewerking van koor Caritas en de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug met dans van Hearts Aligned en om 21.30 uur in de Dorpskerk met thema ‘Welkom, binnen brandt het vuur’.

Zondag 25 december, eerste Kerstdag, presenteren de kerken in Aalsmeer en Kudelstaart familie-kerstfeesten in de ochtend vanaf 10.00 uur (Sint Jan vanaf 11.00 uur) en wordt vanaf 16.00 uur Kerstmis gevierd in de Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394.

Fijne Kerstdagen!