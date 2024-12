Ruud Knorr nieuwe directeur Greenport Aalsmeer

Aalsmeer – Ruud Knorr (57) wordt per 1 januari 2025 benoemd als nieuwe directeur van Greenport Aalsmeer. Hij volgt hiermee Ronald van den Breevaart op, die deze rol de afgelopen vier jaar heeft vervuld en nu de leiding overdraagt.

Knorr heeft bijna 30 jaar ervaring in de agrarische sector en met name in de sierteelt. Hij was onder meer Business Unit Manager bij Landgard, Managing Director Veiling Rhein-Maas (2011-2016), Divisiedirecteur Retail en Plants, lid van het Executive Committee bij Dutch Flower Group (2017-2020) en Chief Commercial Officer bij bloemenveiling Royal FloraHolland (2020-2024). Momenteel is hij werkzaam als algemeen directeur bij LTO Bedrijven.

Stevige platformorganisatie

Gido Oude Kotte, burgemeester en voorzitter van het stichtingsbestuur van Greenport Aalsmeer: “Ronald van den Breevaart heeft de Greenport Aalsmeer in vier jaar tijd laten uitgroeien tot een stevige platformorganisatie, met een duidelijke focus en een professioneel team. Daar zijn we hem enorm erkentelijk voor. Met Ruud Knorr halen we brede kennis en ervaring uit het tuinbouwcluster en de agrarische sector in huis. We hebben er alle vertrouwen in dat hij een goede bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van onze mooie greenport.”

Verder opbouwen

Over zijn motivatie voor het vervullen van de rol als directeur zegt Knorr het volgende: “Ik zie ernaar uit om samen met ondernemers, overheden, onderzoek en onderwijs verder te bouwen op het stevige fundament dat de afgelopen jaren is gelegd in Greenport Aalsmeer. Het zijn grote schoenen om te vullen, maar ik heb er ontzettend veel zin in om met dit team en de stakeholders aan de slag te gaan en de verbinding met alle partijen in de greenport verder uit te bouwen.”