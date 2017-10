Run op kaarten voor Sint en Pieten Bingo

Aalsmeer – Als verse pepernoten ‘vlogen’ ze deur uit afgelopen woensdagavond 18 oktober. In de Zotte Wilg vond de voorverkoop plaats van de kaarten voor de ultieme Sint en Pieten Bingo. Zaterdagavond 25 november zullen de bingoballen weer in het rond vliegen in The Beach en hier willen veel inwoners bij zijn, zo blijkt. Binnen een kwartier waren liefst 600 kaarten (uit)verkocht.

De Bingo gaat gehouden worden in zaal drie van The Beach, een grote en ruime zaal waardoor iedereen duidelijk zicht heeft op het podium. Er wordt spectaculair geluid en licht neergezet, zodat de Bingo Piet goed te zien en te verstaan is. Ook heel handig is dat dit jaar de nummers van de Bingo ook zichtbaar gemaakt worden op schermen.

Intocht Sinterklaas

Volgens het bestuur van de stichting Sinterklaas in Aalsmeer wordt het weer een ‘gekke boel’ met veel verrassingen. Voordat dit feest voor volwassenen plaatsvindt, is er eerst de spannende dag voor alle jeugdige inwoners: De intocht van Sinterklaas en zijn Pieten op zaterdag 18 november rond 14.00 uur in het Centrum. Het bestuur heeft al diverse instructies van de Goedheiligman vanuit Spanje gekregen. Er wordt hard gewerkt aan dit programma.

