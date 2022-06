Ruim 300 leerlingen bezoeken verzetstrailer

Aalsmeer – Afgelopen twee weken heeft de verzetstrailer bij zwembad de Waterlelie gestaan. Ruim 300 zevende en achtstegroepers uit de hele gemeente zijn langs gekomen om meer te weten te komen over de Tweede Wereldoorlog. De verzetstrailer is door het Cultuurpunt Aalsmeer georganiseerd in samenwerking met het Verzetsmuseum in Amsterdam.

De kinderen stappen in een tijdmachine en komen uit in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Zij maken dan kennis met vier kinderen uit gezinnen van die tijd. De Joodse Eva, Jan de zoon van verzetsouders, het NSB-meisje Nelly en Henk die met de alledaagse gevolgen van de bezetting te maken kreeg. Zij vertellen de scholieren hun waargebeurde verhaal door middel van filmpjes, geluidsfragmentjes en teksten uit die tijd. Deze verhalen geven de kinderen verschillende perspectieven van de oorlog mee. Zo leren de kinderen over collaboratie, aanpassing, verzet en vervolging. En kunnen zij samen nadenken over goed en fout; over wegkijken of opkomen voor de ander.

Kinderen zijn vooral enthousiast, omdat de bus zo interactief is ingericht. Zo zijn er authentieke objecten en documenten waar ze in kunnen bladeren om de vragen in hun opdrachtenboekje mee te kunnen beantwoorden. Ook docenten zijn tevreden, omdat het door de verschillende perspectieven goed in elkaar zat. Dus, volgend jaar nog een keer?