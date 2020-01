Ruim 3.600 bezoekers voor watertoren in 2019

Aalsmeer – De Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer (S.B.W.A.) heeft een prima jaar achter de rug. In 2019 mochten maar liefst ruim 3.600 bezoekers geteld worden. De meeste bezoekers gingen ook naar boven om te genieten van het weidse uitzicht. De bezoekers bestonden uit belangstellenden, die kwamen tijdens de openstellingstijden op de tweede en vierde zondagmiddag van de maand en tijdens de zomermaanden iedere zondagmiddag. Belangstelling was er ook vanuit groepen, die apart komen en na de uitleg door een vrijwilliger de hele toren (binnen en boven) kwamen bewonderen.

De bezoekers kwamen niet alleen uit Aalsmeer en verre regio, uit alle provincies kwamen belangstellenden en daarnaast veel bezoekers uit de Europese en andere wereldlanden: De watertoren, naar ontwerp van ingenieur Sangster, is duidelijk een Aalsmeerse toeristische attractie geworden!

‘Horen in de Toren’

In samenwerking met Cultuureducatie Amstelland was er voor de basisscholen het project ‘‘Horen in de Toren’. Vele groepen van de basisscholen uit Aalsmeer en regio kwamen naar de watertoren toe om de geschiedenis en werking van de toren aan te horen, om naar boven te klimmen uiteraard en om het akoestische experiment te beleven.

Tijdens het grootste vuurwerk in het kader van ‘Vuur en Licht op het water’ stond de watertoren centraal.

Vrijwilligers

Bij S.B.W.A. zijn elf vrijwilligers verbonden, die telkenmale zorgen voor de bemanning tijdens de activiteiten en alle zaken regelen, die te maken hebben met het beheer en de exploitatie. De entree en andere tarieven kunnen laag blijven, dankzij de jaarlijkse bijdragen van vele donateurs, zowel particulieren als bedrijven.

Kijk voor meer informatie op: www.aalsmeer-watertoren.nl