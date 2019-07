Ruim 200 kinderen aan de start bij Kooijman Polderloop

In de afgelopen jaren is de kinderloop over 1 kilometer een speciaal evenement op zich geworden. Meer dan 200 kinderen van 3 tot en met 11 jaar staan aan de start van de 1 kilometer en na het startschot vertrekken zij, vaak ondersteund door een van de ouders of een opa, richting de Kuil en het Egeltjesbos in de Kwakel. Een lang en kleurrijk lint.

Daarnaast staat er altijd een grote groep toeschouwers bij de start en langs het parcours om de kinderen aan te moedigen.

Start en inschrijven

Inschrijven kan vanaf 18.00u. in de grote tent. Het is zaak om op tijd naar de tent te komen om het inschrijfformulier in te vullen, het startnummer op te doen, veters te strikken, etc.

De vele vrijwilligers van het feestcomité en atletiekvereniging zitten klaar om alle inschrijvingen te verwerken, maar zij hebben wel tijd nodig om alles goed te regelen en kunnen niet op het laatste moment nog een grote groep inschrijven.

De start van de 1 kilometer is 19.00u.

Herinnering

Als je over de finish komt, krijg je een mooie medaille als beloning voor de prestatie die je hebt geleverd en dit jaar krijgt elke deelnemer een raketijsje, zodat je niet zoals andere jaren heel lang in de rij hoeft te wachten om je ijsje in ontvangst te nemen.