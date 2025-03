Rozenactie Amnesty Uithoorn/De Kwakel

Uithoorn – Komende 8 maart vieren vrouwen wereldwijd Internationale Vrouwendag. Een dag om stil te staan bij de kracht van vrouwen, maar ook om aandacht te vragen voor de strijd tegen ongelijkheid en voor vrouwenrechten. Amnesty Uithoorn/De Kwakel draagt hieraan bij met een bijzondere actie op het Amstelplein. Amnesty Uithoorn/De Kwakel deelt op Internationale Vrouwendag op het Amstelplein rozen uit aan vrouwen in Uithoorn. Aan elke roos is een kaart bevestigd met informatie over de schrijnende situatie van de Iraanse mensenrechtenactiviste Pakhshan Azizi en gegevens over actie voor haar.

Wie is Pakhshan Azizi?

Pakhshan Azizi is een hulpverlener en mensenrechtenactivist uit Iran. Ze bood noodhulp aan vrouwen en kinderen die op de vlucht waren voor het geweld van Islamitische Staat in Syrië. Dit werk werd door de Iraanse autoriteiten gezien als reden om haar, als lid van de onderdrukte Koerdische minderheid, te vervolgen. In juli 2024 werd Azizi na een oneerlijk proces veroordeeld tot de doodstraf. Ze zou banden hebben met Koerdische oppositiegroepen, hoewel hier geen enkel bewijs voor is. Bovendien werd haar maandenlang ontzegd om haar advocaat te spreken, en zijn er sterke aanwijzingen dat ze is gemarteld om een bekentenis af te dwingen. Amnesty Uithoorn/De Kwakel roept iedereen op omde Iraanse autoriteiten te vragen de doodstraf voor Pakhshan Azizi in te trekken en haar onmiddellijk vrij te laten. Via een online petitie kan eenvoudig een protestmail worden ondertekend.

Foto is aangeleverd.