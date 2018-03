Rotonde bij de Dreef (eindelijk) open!

Aalsmeer – De rotonde bij de Dreef is eindelijk weer open en de Dreef zelf is in een nieuw jasje gestoken met ‘vers’ asfalt met rode fietsstroken en een glad trottoir. Het heeft de gemeente wat deze klus betreft niet mee gezeten. Met name de vrieskou was de grote boosdoener.

In de eerste week van september is aangevangen met eerst de aanleg van een tijdelijke weg over het voormalige VVA-terrein. Vervolgens is het riool onder de rotonde vervangen en is een nieuwe rotonde gemaakt. De werkzaamheden gingen voortvarend. Half november kreeg de rotonde duidelijke contouren en werd de nieuwe indeling met fiets- en voetpaden zichtbaar.

Half december stond de finishing touch gepland, maar helaas diende koning Winter zich aan en bij vorst kan nou eenmaal niet geasfalteerd worden. Met het wegwerkbedrijf moest een nieuwe afspraak gemaakt worden, maar deze bleek een behoorlijk volle agenda te hebben. Aalsmeer kwam in de planning voor begin maart, maar opnieuw kwam koning Winter om de hoek, weer vorst.

Zou drie keer dan scheepsrecht zijn? Ja hoor, in het weekend van 16 maart zijn de voorbereide werkzaamheden getroffen en afgelopen weekend arriveerden de asfaltwagens en was het gelukkig goed en droog weer. Het resultaat mag er zijn, alhoewel enkele inwoners al hebben laten weten dat het wegdek niet overal zo gladjes is… Toch over het algemeen vooral positieve reacties. Ook van inwoners die stiekem even een extra rondje rotonde hebben gereden. Even uitproberen toch… De tijdelijke weg is weer afgesloten. De laatste werkzaamheden betreffen het weer dicht maken van deze zogenaamde by-pass en het opnieuw aansluiten van het trottoir bij de tijdelijke in- of uitgang aan de Dreef.