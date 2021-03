Rotonde Burgemeester Hoffscholteweg is open

Aalsmeer – De nieuwe rotonde op de kruising Burgemeester Hoffscholteweg met de Burgemeester Kasteleinweg is geopend. Na een periode van twee maanden kunnen de eerste auto’s en fietsers sinds woensdag 10 maart gebruik maken van de nieuwe rotonde.

De rotonde is vooralsnog alleen te toegankelijk voor bestemmingsverkeer (bewoners en bezoekers van de appartementen en woningen in de wijk naast de Burgemeester Hoffscholteweg) van en naar de Oosteinderweg en de Van Cleeffkade. Het wegdeel tussen de nieuwe rotonde en de nog aan te leggen rotonde bij de Ophelialaan is afgesloten voor verkeer. Als de werkzaamheden aan de rotonde Ophelialaan half april zijn afgerond zal ook dit deel open gaan voor verkeer.

De rotonde Burgemeester Hoffscholteweg is de tweede van de zes nieuwe rotondes die op de Burgemeester Kasteleinweg aangelegd worden. Bij vijf rotondes, waaronder het ‘rondje’ bij de Burgemeester Hoffscholteweg, rijdt de bus recht door de rotonde heen. De rotonde is onderdeel van het project Hovasz (Hoogwaardig openbaar vervoerverbinding Aalsmeer – Schiphol) en is één van de schakels in het regionale HOV-netwerk. Naast de busbaan worden de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer, de N196 in Haarlemmermeer en de Koninging Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer.

Foto: De rotonde Burgemeester Hoffscholteweg nog in de maak, sinds 10 maart open voor verkeer. Foto: www.kicksfotos.nl