Donatie Rotary van 3.000,- aan het Sporthuis

De Ronde Venen – Op 21 april organiseerde de Rotary Vinkeveen-Abcoude een benefietconcert in de Dorpskerk van Abcoude. De opbrengst van dit jaarlijkse concert, verzorgd door leden van het Koninklijk Concert Gebouw en dit jaar in het voorprogramma de jeugd van Abcoude en Baambrugge, gaat altijd naar een of meerdere goede doelen. Dit jaar was een groot deel van de opbrengst bestemd voor Het Sporthuis Abcoude.

De nieuwe voorzitter van de Rotary Vinkeveen-Abcoude, Martien Stigter, overhandigde afgelopen week een cheque ter waarde van maar liefst 3.000 euro aan Corien van der Linden, voorzitter van de Stichting Zwembad Abcoude.

Corien van der Linden is blij met deze donatie van de Rotary. “We zullen dit geld gebruiken voor extra voorzieningen voor mensen met een fysieke beperking en zo de toegang naar het zwembad verder optimaliseren. Het Sporthuis Abcoude is er straks voor jong en oud. Met deze en andere donaties wordt Het Sporthuis voor iedereen een fijne plek voor zwemmen, binnensporten en ontmoeten.”

Sinds maart 2018 is door Stichting Zwembad Abcoude al meer dan € 42.000 ingezameld van inwoners en ondernemers uit Abcoude en omgeving. Met dit extra bedrag kunnen meer faciliteiten direct in de bouw meegenomen worden. Naar verwachting zal Het Sporthuis met zwembad en gymzalen en ontmoetingsplek op de hoek Bovenkamp/Spoorlaan, begin 2020 worden geopend.