5.000,- van Rotary voor Vrienden van de Waterlinie

Uithoorn – Vrijdag 26 juni overhandigden voorzitter Andras Fictoor en Nico Röling van Rotary club Aalsmeer-Uithoorn een cheque van 5.000 euro aan Abram Rutgers en Pieter Bots, oprichters en tevens bestuursleden van Stichting Vrienden van de Waterlinie in Uithoorn.

Abram Rutgers en Pieter Bots hadden in 2019 het idee opgevat om de horecagelegenheid in het gezondheidscentrum in Uithoorn een sociaal maatschappelijke meerwaarde te geven. De stichting die is opgericht door beide heren heeft tot doel het ontplooien en ondersteunen van activiteiten, alsmede het initiëren en ondersteunen van evenementen die het sociale welzijn van de bewoners in Uithoorn en omgeving bevorderen.

Schenking

De schenking zal o.a. gebruikt worden voor de financiering van de inrichting van lunchroom de Waterlinie. Binnen de lunchroom worden de werkzaamheden verricht door cliënten van Ons Tweede Thuis (OTT), onder supervisie van Peter van Reenen. Peter is een ervaren horeca-ondernemer en ervaren begeleider van OTT-ers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Dank van Abram Rutgers en Pieter Bots

De heren Rutgers en Bots spraken hun grote dank uit aan voorzitter Fictoor van de Rotary club. Met de schenking zijn zij in staat om het opbouwen van de activiteiten binnen de lunchroom verder vorm te geven. Zij zien de lunchroom als centrale ontmoetingsplaats voor onder andere wandel- en fietsgroepen. Het kan bijvoorbeeld een uitstekend startpunt zijn voor de Diabetes Challenge, AKU-lopers G-groep / seniorengroep, enz. En met alle ideeën is het hoofddoel dat het goed moet zijn voor de cliënten van Ons Tweede Thuis en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De heren maken ook dankbaar gebruik van de mogelijkheid te wijzen op de mogelijkheid om hun goede werk te ondersteunen middels een donatie aan Stichting Vrienden van de Waterlinie op IBAN nummer: NL04 RABO 0337 0558 74.

Rotary club Aalsmeer-Uithoorn

Rotary club Aalsmeer-Uithoorn ondersteunt van harte dit prachtige initiatief. Juist ook omdat het gezondheidscentrum Waterlinie in het midden van haar werkgebied staat. Binnen het gebouw is een dependance gevestigd van ziekenhuis Amstelland waardoor het centrum gebruikt wordt door zowel patiënten uit Aalsmeer als uit Uithoorn.

Bij de foto:

Vlnr: Nico Röling en Andras Fictoor ( Rotary club Aalsmeer-Uithoorn), Peter van Reenen (beheerder van lunchroom de Waterlinie), Pieter Bots en Abram Rutgers (Stichting vrienden van de Waterlinie).