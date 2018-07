Uithoorn – Na het grote succes van de excursies in Thamerdal en Zijdelwaard gaat de Groengroep op dinsdag 10 juli rondwandelen in de Meerwijk. Deze wijk is totaal anders als de voorgaande wijken en is geheel aangelegd op veengrond. Op deze grondsoort groeien hele andere onkruiden en bomen.

Laat u op deze excursie verrassen door de opvallende rijkdom aan vreemde onkruiden vanuit de hele wereld. De wijk bevat ook een aantal markante bomen. De omgeving is erg interessant en daarover is veel te vertellen.

De Meerwijk heeft een rijke historie! Er is altijd weer meer groen te ontdekken en met het verhaal erachter gaat u een wijk op een andere manier beleven. In de toekomst gaat u er toch met andere ogen doorheen wandelen

De excursiegroep vertrekt 10 juli om 19.00 uur vanaf de ingang van het fort aan de Drecht. Excursieleider is Walter Busse en de excursie duurt zo’n 1,5 à 2 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.