Rondreizende reclame voor inloophuizen￼

Mijdrecht – Deze dagen is de kans groot dat u een opvallende tractor met daarachter een minihuisje door De Ronde Venen ziet rijden. Al maanden rijdt Rob Hoogland door Nederland. Hier en daar stopt hij, maakt een filmpje, een praatje en interviews. En hij bezoekt alle inloophuizen. Inloophuizen die gasten “die geraakt zijn door kanker” ontvangen. Mensen die kanker hebben of hadden, hun naasten en nabestaanden vinden daar een warm welkom. In diverse filmpjes, te zien o.a. op YouTube en Facebook (“Robs kaastour”), toont Hoogland de verschillende centra en vertelt hij over al zijn avonturen en ontmoetingen onderweg. Ondertussen verkoopt hij tegen aantrekkelijke prijzen kaas, waarvan de opbrengst dan weer ten goede komt aan deze inloophuizen.

Op donderdagmorgen 28 september komt kaasboer Rob Hoogland bij Inloophuis ’t Anker aan de Karekiet 49 in Mijdrecht. De vrijwilligers van ’t Anker zullen hem daar hartelijk ontvangen en bedanken voor zijn inzet voor de zo broodnodige centra voor kanker. Ook u bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen bij ’t Anker en natuurlijk om kaas te kopen, zodat ’t Anker financieel ondersteund kan worden. Verdere inlichtingen op www.inloophuishetanker.nl.