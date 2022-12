Rondleiding Crash in en om Fort bij Aalsmeer

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 7 januari organiseert Crash rondleidingen over het terrein en door het Fort bij Aalsmeer. Het fort maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. Ontdek het prachtige linielandschap en dompel u onder in de historie van het fort. De rondleiding wordt voorafgegaan door een korte introductie over het Fort bij Aalsmeer en de Geniedijk in de expositie over het fort. U komt in delen van het fort die normaal niet toegankelijk zijn voor de bezoekers van het museum. De niet gebruikte delen van het fort zijn niet schoon en koud, dus trek geen nette kleding aan en stevig schoeisel. Als u een zaklamp heeft, neem die dan mee. Ook komt het fort terrein uitgebreid aan bod tijdens deze rondleiding. De rondleidingen worden om 11.00, 12.30 en 14.00 uur gegeven door Adri Tervoort en Gijs Dirkzwager van de stichting Militair Erfgoed Groot Amsterdam.

De toegang voor het museum bedraagt 7,50 euro voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder, 4 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Kinderen jonger dan 6 jaar, donateurs en veteranen hebben gratis toegang. Bezoekers van het museum kunnen gratis meedoen aan de rondleiding.

Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 en is op zaterdag en iedere tweede zondag van de maand geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.crash40-45.nl.