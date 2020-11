Rondje kunstkasten: Romeo Noctural

Aalsmeer – Omwoners van de kasten die door Romeo Nocturnal – zijn artiestennaam – tot Kunstkast zijn getransformeerd boffen maar met zijn originele ontwerpen en vakkundige uitvoering. De eerste door hem beschilderde Kunstkast is te zien aan het begin van de Oosteinderweg en de tweede – de meest recente – halverwege de Kudelstaartseweg. Voorbijgangers zien een grote cirkel – kalligram – gevormd door de tekst: ‘Education is the most powerful weapon’. Een tekst die opvalt door de kracht van de woorden en vervolgens vanwege de fraaie belettering.

Romeo is van mening dat je nooit moet stoppen met leren en daarmee met je eigen ontwikkeling. “Zodoende leer je nieuwe dingen voor mij is dat onder andere deze kunstkast. Bovendien kan het geen kwaad te luisteren naar wat andere mensen belangrijk vinden en wat hun drive is. Van een ieder valt wel iets te leren. Zo zullen wij – de mens – beter begrijpen.” Mooi getroffen woorden die een diepere laag tonen, zeker in een tijd waar met respect en geduld nogal eens slordig wordt omgesprongen.

“Te gek om mee te kunnen doen”

Voor Romeo is meedoen aan het Kunstkast project te gek. “Ik respecteer elke vorm van kunst. Zo zijn er al heel veel verschillende kunstenaars met ieder hun eigen stijl bezig met het verfraaien van de kasten. Zo kom ik mijn steentje bijdragen met een andere stijl en hoop dat dit positief overkomt op de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart.” Het is nog niet gelukt om in contact te komen met andere kunstenaars. “Ik ben wel benieuwd welk gezicht er achter de verschillende kasten zit. Ik heb inmiddels wel alle Kunstkasten bewonderd.”

Veel succes gewenst

Tijdens het schilderen aan de kast had Romeo niet te klagen over belangstelling. “De meeste mensen vroegen eigenlijk niet wat ik aan het doen was, maar waren wel benieuwd wat er op de kast kwam. Enkelen bleven een poosje staan kijken en wensten mij tot slot veel succes.”

Op doordeweekse dagen runt Romeo van der Weijden een bedrijf gespecialiseerd in Reclame Belettering (Letter Center Amstelveen) “Ik ben dus voor mijn beroep ook bezig met letters maar dan meer gericht op commerciële doeleinden. Mijn eigen desigsn/Fonts maken en de vrijheid door zelf te bepalen wat ik creëer, vind ik toch het leukst om te doen. Dit is wat ik verder uitvoer in mijn vrije tijd.” Kijk voor meer informatie op: kunstkast@hotmail.com

Janna van Zon