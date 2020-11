Rondje Kunstkasten: Lex Berghuis

Aalsmeer – Initiatiefnemer van de Kunstkasten Lex Berghuis kan terugkijken op vijf zeer geslaagde jaren. Ook dit jaar is het weer gelukt elf nieuwe elektra-kasten te laten beschilderen door Aalsmeerders met kunstzinnige aspiraties. Het is allemaal begonnen op het Praamplein, op een zeer zonnige oktoberdag, en al snel werd duidelijk op hoeveel belangstelling de makers konden rekenen vanuit het publiek. Daarin is weinig veranderd. Zo dronk Engelien van der Weijden – die samen met haar dochter twee kasten beschilderde op de kop van de Stommeerkade – na afloop van het karwei een gezellig drankje met een bewoner op zijn balkon met uitzicht op de Kunstkast. De familie Moespot (Kunstkast tegenover het Seringenpark) kreeg als dank taart van een bewoonster die vanuit haar keukenraam een nu nog mooier uitzicht heeft gekregen.

Naast de spontaan aangeboden kopjes koffie, zijn dit zomaar een paar voorbeelden. Inmiddels staan er nu vijfenvijftig Kunstkasten. “Gelukkig kunnen wij voorlopig nog wel een paar jaar vooruit in Aalsmeer en Kudelstaart en is er ambitie genoeg”, lacht Berghuis. “Het is wel jammer dat Delta Fiber Netwerk nog altijd geen toestemming geeft om hun kasten te beschilderen. Daar staat weer heel goed nieuws tegenover en dat is dat de gemeente Amstelveen zo enthousiast is dat daar nu ook een begin wordt gemaakt met de Kunstkasten.”

Tijd voor een boekje?

Op de vraag of er al eens een rondleiding is georganiseerd en of het niet tijd wordt voor een boekje, geeft Lex aan dat je via kunstkast.org/locaties je eigen route kan uitstippelen. Een boekje vindt hij een aardige gedacht, maar Lex ziet toch ook wel wat in een kans voor de nieuwsgierigen om een nieuwe kast spontaan te ontdekken. “Wij hebben meerdere kunstkasten hun eigen geocache gegeven om het nog leuker te maken.”

Pelgrimspad

“Wij hebben er voor gezorgd dat er meerdere kasten zijn beschilderd langs het ‘Pelgrimspad’, een lange wandelroute die dwars door Aalsmeer loopt. In 2017 hebben wij kunstkasten beschilderd rond de locaties van het Aalsmeer Flower Festival als uitgangspunt genomen. Zoals Belle Epoque, de voormalige galerie Sous -Terre – nu het Flower Art Museum – en de Historische Tuin. Dat jaar deden tien kunstenaars mee, wij hebben de locaties met elkaar verbonden waardoor er een leuke fietsroute is ontstaan.”

Staat van de kunstkasten

“Sommige kasten staan al vijf jaar te glimmen, maar wij maken van alles mee. Sommige kasten zijn geheel verdwenen, ook zijn er – helaas – een paar beschadigd of beklad. Het is heel mooi om te zien dat bewoners van het Hortensiaplein de graffiti zelf verwijderd hebben. En dat de gemeente heeft meegewerkt aan het terugplaatsen van de kunstkast van Michael Glanz.”

Reacties bewoners

Regelmatig wordt door de bewoners aan een aantal kunstkastschilders gevraagd om in hun straat of buurt een kast te beschilderen. Weg met het saaie grijs is hun mening. Het is wel duidelijk dat het om een geslaagd project gaat, dat voldoet aan dat wat Lex zich er ooit van had voorgesteld. En misschien zelfs nog wat meer; Een ander straatbeeld dat zorgt voor buurtverbinding. Mooier kan het eigenlijk niet. Kijk voor meer informatie op Kunstkast.org

Janna van Zon