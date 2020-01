Rondeveners gezocht voor bevrijdingsvuur-estafette

In 2020 is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd van de Duitse bezetter. Om dit te herdenken halen estafettelopers uit het hele land op 4 mei het ‘bevrijdingsvuur’ op in de stad waar de vrede werd getekend: Wageningen. Dit vuur brengen zij rennend terug naar hun eigen gemeente. Ook De Ronde Venen doet mee. Bent u actief hardloper? U bent van harte welkom om met ons mee te rennen! Voor elk niveau hardloper is ruimte.

De totale lengte van het parcours is ongeveer 80 kilometer. De start is op 4 mei ’s avonds in Wageningen. Aankomst in De Ronde Venen is rond 7.00 uur ‘s morgens op 5 mei. Na een ontbijt brengen de estafettelopers het bevrijdingsvuur naar de verschillende dorpen. Er wordt afwisselend in kleine groepjes van gelijke lopers gerend. Naast de loper rijdt een busje met de rustende estafettelopers.

De gemeente regelt de praktische zaken voor de deelnemers, zoals kleding, een gezamenlijk diner voor vertrek, verzorging en EHBO.

Burgemeester Maarten Divendal hoopt op veel aanmeldingen. “De estafette van Wageningen naar de dorpen in onze gemeente is een prachtige manier om 75 jaar bevrijding te herdenken. Bijzonder is dat ook nabestaanden van de Canadese vliegenier Robert Moulton, die met zijn vliegtuig neerstortte nabij Wilnis, deelnemen aan de estafette.”

Meer weten of opgeven?

Meer informatie over dit evenement kan u ontvangen via telefoonnummer T. 0297 291 881. Opgeven kan tot 1 maart via pv@derondevenen.nl. Gemeente De Ronde Venen betaalt de kosten voor deelname.

De bevrijdingsvuur-estafette is een van de activiteiten die gemeente De Ronde Venen met een groep vrijwilligers organiseert rond 75 jaar bevrijding. Sluitstuk van deze activiteiten is een bevrijdingsfeest in het Speelwoud in Wilnis op 5 mei.

Fotobijschrift: Het estafetteteam dat in 2015 het bevrijdingsvuur van Wageningen naar De Ronde Venen bracht.