De Ronde Venen neemt afscheid van negen raadsleden

De Ronde Venen – Woensdagavond 28 maart werd in een bijzondere raadsvergadering afscheid genomen van negen raadsleden. Burgemeester Maarten Divendal deed dit door alle scheidende raadsleden persoonlijk toe te spreken:

“Vanavond is het definitieve afscheid van de bestuursperiode 2014 – 2018.

Van de huidige gemeenteraad zullen 18 personen weer deel uit gaan maken van de nieuwe gemeenteraad. Dat betekent dat voor 9 personen het afscheid wordt genomen. Voor sommigen is dat een eigen keuze, die reeds gemaakt is vóórdat de verkiezingen plaatsvonden. Voor anderen is het de consequentie van de verkiezingsuitslag. Afscheid werd genomen van: Janny Roosendaal VVD

Paul Hageman van RVB, Kees Klein van RVB, Joppe de Ree ook RVB. Robert Seisener CDA, Ton Sligtenhorst CU/SGP, Leonie Minnee Lijst 8 Kernen, Jonathan van Diemen (onafhankelijk) en tot slot van Cees Houmes D66, die maar liefst 16 jaar in de raad zat.

Een uitgebreid verslag hierover leest u in de Nieuwe Meerbode van woensdag 4 april a.s.