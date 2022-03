Ronde Venen Belang grote winnaar gemeenteraadsverkiezingen 2022

De Ronde Venen – De Ronde Venen heeft gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. In totaal heeft 59,6 procent van de stemgerechtigde inwoners op 14, 15 en 16 maart hun stem uitgebracht. In 2018 ging 60,3 procent van de inwoners naar de stembus. De verkiezingsuitslag wordt maandag 21 maart officieel vastgesteld tijdens een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis, maar duidelijk is al wel, Ronde Venen Belang is de grote winnaar. Zij gaan van 4 naar 10 zetels. Een grootse overwinning.

De voorlopige uitslag:

Partij Aantal uitgebrachte stemmen 2018 Aantal zetels 2018 Aantal uitgebrachte stemmen 2022 Aantal zetels 2022 CDA 4241 6 3699 5 VVD 3716 5 2574 3 Ronde Venen Belang 3280 4 6889 10 D66 2769 4 2574 3 Seniorenpartij De Ronde Venen 2553 3 1112 1 P.v.d.A./GROENLINKS 2371 3 2431 3 ChristenUnie-SGP 1204 1 1100 1 Inwonerscollectief – – 1010 1

Vrijdag 18 maart

Vrijdag 18 maart gaan de politieke partijen die deel hebben genomen aan de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar in gesprek over de verkiezingsuitslag. Dat gebeurt tijdens een zogenaamd duidingsdebat. De bijeenkomst vindt om 16.00 uur plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en is openbaar. De bijeenkomst is live te bekijken via de website van de gemeente. In het debat kijken alle partijen terug op de verkiezingsuitslag en geven zij aan welke verwachtingen zij hebben en welke rol zij voor zichzelf zien in het kader van de coalitiebesprekingen.