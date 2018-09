Romy skeelert 24 uur voor KiKa

De Ronde Venen – Afgelopen weekend vond bij Flevonice in Biddinghuizen het skeelerevenement 24KiKa plaats, 24 uur achter elkaar skeeleren voor het goede doel. Dit grote skate en skeelerevenement is voor iedereen bestemd. Het doel is zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de stichting KiKa. Op vrijdagmiddag 31 augustus om 15 uur was het startschot van dit evenement. Er deden 331 deelnemers mee. Je kon rijden als solist, duo of in teamverband. De finish was zaterdagmiddag om 15 uur.

Romy Snel, 16 jaar uit Waverveen deed voor de 2e keer mee aan dit unieke evenement. Haar doel was zoveel mogelijk geld ophalen voor KiKa. Ze reed met 4 meiden in 1 team. Helaas is er al snel iemand afgevallen in verband met een blessure en hebben de 3 meiden deze 24 uur met elkaar moeten volbrengen. De eerste uren na de start gingen prima. Om en om gaven ze het estafette stokje aan elkaar door en ging de volgende weer haar rondje skeeleren over het 3 kilometer lange parcours.

Duisternis

Met het invallen van de duisternis en de kou werd het zwaarder en is er om en om 1 van de dames even een uurtje gaan rusten. Tegen de ochtend werd het weer beter, de zon ging schijnen, publiek kwam weer op de been en dit alles gaf weer energie om door te gaan. Op een gegeven moment kreeg Romy wel lichamelijke klachten, haar rug begon tegen te werken omdat ze constant in de schaatshouding zat. Maar even langs de masseur en ze kon weer door. Ook de EHBO is aangedaan voor de blaren. Dit alles mocht het enthousiasme en doorzettingsvermogen van Romy niet tegenstaan want de laatste ronde heeft ze op haar tandvlees gereden maar dit alles met in haar gedachte: ‘Ik doe het voor al die kinderen met kanker, en een buurtbewoner met deze vreselijke ziekte die heeft gevraagd voor hem te rijden!’ Haar missie is volbracht met 126 km op de skeelers in de benen en een prachtig mooi sponsorbedrag voor KiKa van € 3.292,00 wil ze graag iedereen bedanken die haar gesponsord heeft. Diverse bedrijven welke ze aangeschreven had en haar gesponsord hebben, familie, vrienden en vele bekende maar ook onbekende en de buurtbewoners uit Waverveen allen bedankt, zonder jullie had ze niet dit fantastische bedrag opgehaald!