Romy, Saartje en Bobby bij selectietraining KNVB

Kudelstaart – In de afgelopen weken hebben Romy van den Berg, Saartje Rewijk en Bobby Verwoert van RKDES deelgenomen aan een selectietraining van de KNVB. Deze meiden voetballen en trainen met elkaar in het jongensteam van JO11-2. Tientallen meisjes van sportverenigingen uit heel Noord-Holland waren door hun club aangemeld of door de voetbalbond uitgenodigd. Het is de eerste stap in de selectie voor een talententeam van de bond in Noord-Holland.

Of er een vervolg komt zal nog moeten blijken. Het was nu in ieder geval een leuke en leerzame ervaring voor de teamgenootjes. In verschillende partijvormpjes – van acht tegen acht op half veld tot één tegen één in de kleine ruimte – mochten ze hun balbehandeling, schotkracht en spelinzicht tonen. De scouts van de bond, bewapend met klemborden, gaven de speelsters tips en noteerden van alles. Spannend dus!

De uitnodiging voor Romy, Saartje en Bobby is ook een groot compliment voor hun trainers Vincent van Aken en Wouter Bouwens. Zij maken met hun uitstekende trainingen niet alleen het teamspel beter, maar ook individueel gaat iedereen met sprongen vooruit.

Foto: Van links naar rechts: De RKDES-voetbalmeiden Romy, Saartje en Bobby.