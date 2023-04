Rommelroute Uithoorn: Doe ook mee!

Uithoorn – Op zaterdag 20 mei wordt het weer feest in Uithoorn, voor iedereen die het leuk vindt om op zoek te gaan naar een koopje of te snuffelen tussen spulletjes die in een ander huishouden overbodig zijn geworden. Tijdens de Rommelroute, tussen 11.00 en 15.00 uur, zijn de dorpen Uithoorn en De Kwakel dé plek om tweedehands en/of zelfgemaakte koopjes en schatten te vinden.

Afgelopen week is de inschrijving opengesteld. Binnen enkele dagen hebben al meer dan 60 (!) inwoners zich aangemeld om vanuit hun eigen tuin, schuur of oprit gebruikte en/of zelfgemaakte spulletjes te verkopen. Deze adressen worden zichtbaar in een app van Buurtroute.nl. Ook zal een papieren kaart beschikbaar komen. Zo kunnen bezoekers zelf een route bepalen langs de verkopers.

De organisatie van de Rommelroute is in handen van Susanne, inwoonster van Uithoorn, in samenwerking met Uithoorn voor Elkaar en mede mogelijk gemaakt door Amstelidee. Susanne: “Behalve dat een Rommelroute bijdraagt aan het hergebruik van spullen en materialen en dus duurzaamheid, is het ook een ontzettend leuke manier om je buren, buurtgenoten en dorpsgenoten te ontmoeten!” Wethouder José De Robles bezocht de Rommelroute vorig jaar en was heel enthousiast: “De Rommelroute draagt echt bij aan plezierige contacten in je buurt en dat is een belangrijke voorwaarde om prettig te wonen!”

Doe ook mee? Aanmelden als verkoper is nog mogelijk. Kijk voor alle informatie op www.uithoorvoorelkaar.nu/rommelroute of op de Facebookpagina. Voor vragen kan een mail gestuurd worden naar rommelroute.uithoorn@gmail.com