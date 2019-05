Rollator Wandelclub van start in Aalsmeer

Aalsmeer – Een bijzondere activiteit start op 5 juni. Dankzij de verkoop van de kalender ‘De Schoonheid van Aalsmeer’ is geld bijeen gebracht om de Rollator Wandelclub in het leven te roepen. De heren en dames van ‘De Schoonheid’ leveren niet alleen een financiële bijdrage, maar zijn ook aan de slag gegaan om de wandelclub ook daadwerkelijk op te zetten. Dit is nu gelukt in samenwerking met de GEZ, de ESA en Sportservice Aalsmeer.

“Dit project, dat vooral leuk moet zijn voor ouderen, heeft als bijkomende insteek de sociale cohesie in deze doelgroep te bevorderen, omdat vereenzaming een groeiend probleem is”, vertelt Paulien Pannekoek van ‘De Schoonheid’. Ze vervolgt: “Een deel van deze doelgroep komt alleen nog maar uit huis als ze naar een arts gaan, die dan nog wel even naar de problemen wil luisteren. Wanneer mensen naast elkaar lopen in plaats van tegenover elkaar zitten, komt een ander soort gesprek op gang, waar wellicht een preventieve werking vanuit kan gaan.”

Vanaf 5 juni gaat er iedere woensdagmorgen gewandeld worden. “Vooral voor de gezelligheid”, gaat Paulien verder. “Wandelen is gezond, ook met een rollator. En met elkaar is het gezellig. Het gaat niet om de afstand en ook niet om de snelheid. We wandelen op een piepklein parcours, zodat iedereen mee kan doen en de koffiepot altijd voor alle wandelaars binnen bereik blijft.”

Iedereen is iedere week welkom en er is professionele begeleiding. Er wordt een bijdrage van 2 euro per persoon gevraagd, zodat bij slecht weer de sportzaal gebruikt kan worden. Er wordt namelijk gewandeld rond zwembad De Waterlelie aan de Dreef, waar de nieuwe sporthal beschikbaar is. Natuurlijk buiten, maar bij regen gaat de groep ‘gewoon’ naar binnen. De Rollator Wandelclub wandelt iedere woensdag van 10.30 tot 11.30 uur en na afloop staan koffie en thee klaar.

Voor vragen of informatie kan contact opgenomen worden met 06-10196667. Ook als het vinden van een chauffeur om te brengen een probleem is, kan dit telefoonnummer gebeld worden. De initiatiefnemers hopen dat de Rollator Wandelclub een groot succes gaat worden en natuurlijk dat dit sportieve uurtje een bijdrage gaat leveren aan het vergroten van onderlinge contacten.