Rode Kruis zoekt collectanten

Aalsmeer – De Rode Kruis collecteweek vindt plaats van 18 tot en met 24 juni. Dan gaan vrijwilligers langs de deuren en wordt aandacht gevraagd voor de activiteiten van het Rode Kruis in Nederland. Er worden nog vrijwilligers gezocht die willen helpen de collecte tot een succes te maken. De volledige opbrengst van de collecte komt ten goede aan Het Rode Kruis Aalsmeer en Kudelstaart. Het geld gaat besteed worden aan diverse activiteiten, zoals rolstoelfietsen, de taalklas, soos-middagen, de Rode Kruis interventieboot en de activiteiten van het jeugd en jongerenteam.

Opgeven kan bij Judith Noordam via jnoordam@rodekruis.nl. Meer informatie over collecteren voor het Rode Kruis is te vinden op www.rodekruis.nl.