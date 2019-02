Rode Kruis Stamppot Ochtend

Uithoorn -. In de laatste week van januari hield het Rode Kruis afdeling Uithoorn /De Kwakel een gezellige stamppot ochtend voor haar gasten. Het is inmiddels een vaste gewoonte geworden om dit festijn in januari te organiseren in plaats van in de veel drukkere decembermaand. Vrijwilligers van de groep Sociale Hulp (en anderen) hebben ervoor gezorgd dat de 47 gasten konden genieten van een leuk programma. Onder het genot van een kop koffie/thee en koek konden de gasten nieuwtjes uitwisselen. Dat werd een gezellig geroezemoes. Twee afgevaardigden van de groep Jongeren hadden een quiz met multiple choice vragen ontworpen en hebben die ook gepresenteerd. De onderwerpen waren: Feiten uit het jaar 2018, vragen over muziek, vragen met betrekking tot het Rode Kruis, feiten uit de sportwereld en vragen over het koninklijk huis. De laatste opgave was een openvraag: Hoeveel fractieleiders onder de 40 jaar zijn er in de Tweede Kamer? Best pittig om die vraag te beantwoorden. Er waren prijzen voor de eerste, tweede en derde plaats, met ook aandacht voor een poedelprijs!

Na een paar drankjes en wat knabbels werd de stamppotlunch geserveerd, verzorgd door Slager Eijk en Veld uit De Kwakel. Een keuze uit drie heerlijke stamppotten en drie soorten vlees met bijbehorende saus. Er is van alles maar weinig overgebleven! De lunch werd afgerond met een frisse fruitsalade. Met een dankwoord aan iedereen die geholpen heeft, werd de ochtend afgesloten en gingen de gasten voldaan naar huis of werden naar huis gebracht.