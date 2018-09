Rode Kruis houdt najaarsverkoop

Aalsmeer – Op vrijdag 21 september van 9.00 tot 17.00 uur zal de verkoopstand van het Rode Kruis afdeling Aalsmeer weer staan bij de ingang van de AH Supermarkt in Kudelstaart. Na maanden met veel zonneschijn, warmte en zelfs extreme hitte zijn nu toch de herfst en winter in aantocht. Tijd dus om weer te denken aan warme kleren en leuke dingen voor de herfst en de naderende feestdagen in december.

Sjaals en sokken

Voor de komende herfst is er weer een nieuwe collectie warme sjaals, wollen handschoenen, mooie truien en de gebruikelijke geitenwollen sokken beschikbaar. Voor de december Feestdagen zijn er heel mooi geborduurde tafellakens en servetten in de aanbieding voor de bekende Rode Kruis prijzen! Zoals altijd wordt er van de opbrengst van deze verkopen weer nieuw handwerkmateriaal gekocht, zodat het sociale werk van het Rode Kruis kan worden voortgezet.

Zelfgemaakte kaarten

En wilt u eens de mooiste en unieke Kerst- en Nieuwjaarskaarten versturen? Dan moet u ook zeker komen kijken in de verkoopstand. De kaarten zijn allemaal, door ouderen en vrijwilligers van het Rode Kruis, met de hand gemaakt van materialen van kaarten van voorgaande jaren. Die kaarten worden verknipt en weer tot een prachtige kaart geplakt. Er zijn verbluffend mooie exemplaren bij. Wilt u eens iets aparts, iets dat niet in de winkel te koop is? Dan moet u zeker vrijdag even bij de Rode Kruis stand bij AH Kudelstaart langskomen tussen 9.00 en 17.00 uur.