Robots in de Maakplaats

Amstelland – Elke woensdagmiddag is er van alles te doen in de Maakplaats in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. De Maakplaats is zo ingericht dat kinderen zich door middel van ontdekkend leren, kunnen ontwikkelen op het gebied van maken, digitale technologieën en creativiteit. Binnen de vier thema’s Lego, Maken, Robotica en Digitale verhalen biedt de Maakplaats iedere woensdagmiddag voor verschillende leeftijdscategorieën workshops aan. Zo kunnen kinderen al op jonge leeftijd beginnen met de ontwikkeling van belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden als mediawijsheid, computational thinking en creatief denken.

Programma op 19 juni

Op woensdag 19 juni is het van 15.00 tot 16.00 uur de beurt aan kinderen van 7 tot 10 jaar. Tijdens Dash & Dot maken zij kennis met deze twee grappige robotjes en ontdekken ze hoe je ze kunt besturen en leren ze de beginselen van programmeren. Kosten: 5 euro (leden) en 10 euro (niet leden).

Programma op 26 juni

Op woensdag 26 juni is er van 15.00 tot 16.30 uur voor kinderen van 10 tot 12 jaar een Maakplaats workshop Lego Mindstorms. Bij deze workshop gaan de kinderen aan de gang met een robot met veel meer mogelijkheden; motoren en sensoren zijn allemaal apart aan te sturen met een app op een tablet. Kinderen gaan ook aan de gang met tast, licht, rotatie en afstand. Kosten: 7,50 euro (leden) en 15 euro (niet-leden).

Ga voor meer informatie en aanmelden voor de Maakplaats workshops naar www.debibliotheekamstelland.nl/maakplaats.